L’accordo Spalletti/AdL siglato il 18 luglio davanti alla Camera del Lavoro. I dettagli del contratto con la Nazionale

Per Spalletti in nazionale pronto un triennale con decorrenza primo settembre: dovrebbe percepire 1,7-1,8 milioni di euro sino al 30 giugno 2024. Nelle due stagioni successive, il biennio con direzione Mondiale 2026, guadagnerà circa 2,5 milioni netti a stagione. Rispetto al precedente accordo con l’ex ct Mancini, sponsor compresi, in via Allegri risparmieranno circa 2 milioni l’anno. Il nuovo ct, accettando un ingaggio più basso, andrà avanti senza pagare la penale a De Laurentiis: battaglia legale all’orizzonte. L’accordo di natura privatistica, siglato il 18 luglio davanti alla Camera del Lavoro, prevedeva un indennizzo di 2,8 milioni lordi nel caso in cui fosse tornato ad allenare. Spalletti era un allenatore libero e non tesserato: dal punto di vista federale, non doveva svincolarsi. Questo è il motivo per cui, se vorrà e se i pareri legali lo conforteranno (come sembra, ritenendo di poter invalidare la penale in un’aula di tribunale), il nuovo ct affronterà senza timori un percorso giudiziario, rispetto a cui la Figc si ritiene estranea. A partire dal primo settembre, giorno in cui entrerà in vigore il contratto federale, l’eventuale cifra da riconoscere al Napoli sarà scesa a 2,3 milioni.

Factory della Comunicazione

STAFF. Tornando al campo, rispetto a Mancini scenderà anche il numero dei collaboratori (da sette a tre) indicati dal ct nell’area della Nazionale maggiore: Lucio a Coverciano porterà Marco Domenichini (lo storico vice), Daniele Baldini (collaboratore tecnico) e Francesco Sinatti (preparatore atletico). Gli altri saranno tecnici di estrazione federale e verranno condivisi con Gravina e Buffon, nuovo capodelegazione. Da stabilire il preparatore dei portieri e il destino di Bollini, ex ct dell’Under 19 che sarebbe diventato il secondo di Mancini. Confermato l’ingresso di Barzagli e il ritorno di Gagliardi. Da assegnare l’Under 20. E’ scaduto il contratto di Lele Oriali, team manager. L’organigramma verrà definito nei prossimi giorni. Gravina presenterà Spalletti a Coverciano il 4 settembre.

Fonte: Corriere dello Sport.