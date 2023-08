Giordano: “Lo Zielinski di ieri è qualcosa di surreale”

Antonio Giordano, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati” su Radio 24: “Lo vedo bene Spalletti come ct dell’Italia, se lo meritava. Anche, ma non solo, per quanto fatto di storico con il Napoli. Le notti insonni saranno le stesse, gli mancherà forse il lavoro quotidiano sul campo. Lo Zielinski di ieri non appartiene a questo calcio, è qualcosa di surreale. Tutti parliamo di Osimhen giustamente, ma vedere giocare Zielu è stato qualcosa di spettacolare ieri. Preoccupazione da a 1 a 10 per Osimhen? 7,5-8. Non ce lo aspettavamo di arrivare in questa fase, ma può anche essere il gioco delle parti. Non credo vada via perchè De Laurentiis al 20 agosto non lo fa andare via, 20 giorni fa sarebbe stato più preoccupante. Mi sembra un esercizio audace definire il centrocampo dell’Inter come il più forte del mondo. Non credo che quello del Napoli sia inferiore e se devo pensare all’Europa penso al Real Madrid e non ci si può innamorare di quello di Ancelotti. Un pronostico sulla classifica di Serie A? Napoli, Juventus, Milan e Inter”.

