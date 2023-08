Frosinone-Napoli: TOP & FLOP

Frosinone-Napoli: di gara in gara i Top & Flop tra i partenopei saranno raccontati sempre nel ricordo del nostro direttore Alessandro Sacco.

Sarà la prima e l’ultima volta che proverò in pochissime parole a spiegare quanto sia “pesante“, ma allo stesso tempo “prestigioso” per me raccogliere l’eredità del direttore de Ilnapolionline Alessandro Sacco. Manca maledettamente a tutti noi della Redazione e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo di persona, per la sua bontà d’animo ma allo stesso tempo per la sua facilità di analisi e lettura dei match riconosciutagli da tutti gli addetti ai lavori.

Al lettore, che negli anni è stato abituato all’onestà intellettuale e all’entusiasmo che Ale aveva ogni qualvolta parlava del “suo-nostro” Napoli, chiedo di essere clemente con me per un paragone I-N-A-R-R-I-V-A-B-I-L-E. Ecco perchè ho scelto di nominare la nostra rubrica “TOP & FLOP: IN MEMORIA DI ALE!“.

E ora partiamo da Frosinone-Napoli, match nel quale i partenopei si sono imposti col punteggio di 3-1.

TOP:

Osimhen: due reti in meno di ottanta minuti, eppure credete al sottoscritto, il nigeriano non ha giocato la sua miglior partita in maglia azzurra stasera. Cosa significa tutto questo? Che il Napoli ha un extraterrestre che sposta gli equilibri…

Di Lorenzo: finisce il campionato e lui c’è, inizia la nuova stagione e lui si rende protagonista con due assist (il secondo una finezza da vero numero 10!). BENTORNATO CAPITANO

Zielinski: l’ultimo mese il polacco ha fatto e disfatto la valigia (direzione Arabia Saudita) almeno una decina di volte. Ma in campo dal ventesimo minuto del primo tempo si prende le redini del centrocampo inizia a disegnare calcio. La sua permanenza sarà certamente uno dei colpi estivi del club.

FLOP:

Cajuste: se qualcuno pensa si tratti di una bocciatura siete totalmente fuori strada. Il giovane svedese è arrivato da pochi giorni e aveva nelle gambe una manciata di minuti in amichevole coi compagni. Ha fatto intravedere qualità, tuttavia nei suoi quarantacinque minuti a Frosinone è apparso un pochino disordinato nella posizione. Avrà modo di dimostrare il suo valore.

Articolo a cura di Marco Lepore