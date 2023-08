Ultima corrida per Gabri Veiga

Ultimo giro di “corrida” del campionato spagnolo per Gabri Veiga, prima di sbarcare finalmente a Napoli. Rafa Benitez, tecnico dei Los Celestes (e vecchia conoscenza dei tifosi del Napoli) ha convocato il centrocampista galiziano per il match in trasferta con la Real Sociedad, ma relegando il talento dell’Under-21 iberica in panchina. “Devo parlargli per scoprire il suo stato d’animo – aveva dichiarato ieri l’ex tecnico azzurro nella conferenza stampa pre partita – Non posso nascondere che ci sia movimento intorno a lui. Ad oggi però è un giocatore in più, che si allena col gruppo e a cui devo parlare. Lo convocherò se non ci saranno novità». La convocazione è arrivata, ma Veiga è stato risparmiato dalla contesa.

Il calciatore galiziano domani, al massimo lunedì, sarà in Italia per le consuete visite mediche, prima di firmare il quinquennale che lo legherà al Napoli fino al 2028 (circa due milioni di euro a stagione).

Accordo raggiunto anche con il Celta Vigo: Il Napoli non pagherà la clausola rescissoria di 40 milioni di euro, ma riconoscerà agli spagnoli circa 36 milioni tra cui alcuni bonus. L’accordo per il suo trasferimento a Napoli è stato finalmente raggiunto e domani potrebbe arrivare anche la fatidica fumata bianca.

