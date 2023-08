La Nazionale – Primi impegni per Spalletti: lunedì i pre-convocati

Ed è già tempo di preconvocazioni. Sempre che Figc e Spalletti non decidano diversamente. Non sono vincolanti, se non per gli italiani tesserati all’estero, ricorda il CdS, per cui per Donnarumma, Zaniolo, Gnonto e così via, compresi i veterani Jorginho e Verratti che potrebbero anche non far parte di questo nuovo corso e per gli oriundi (14 giorni prima rispetto al raduno del 3 settembre. Si gioca il 9 settembre a Skopje con la Macedonia (3 punti in 3 partite) e il 12 a San Siro con l’Ucraina, seconda con 6 punti e una gara in più rispetto all’Italia. L’Inghilterra conduce il girone (12 punti). Ci serve il secondo posto per volare a Euro 24 in Germania.

