Kvara salterà il Frosinone, Garcia non vuole rischiare

Oggi pomeriggio il Napoli esordirà in campionato da campione d’Italia, contro il Frosinone in trasferta alle 18,30, e dai titolarissimi mancherà Kvicha Kvaratskhelia, a riposo per un affaticamento muscolare. Garcia ha scelto di non rischiare il giocatore, come ha sottolineato ieri in conferenza stampa, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “E così, sterzando-sterzando, Kvicha s’è ritrovato abbandonato con se stesso, l’umore appassito e il copione riscritto: aveva immaginato un sabato diverso – mica le solite cose – perché presentarsi a Frosinone con lo scudetto al petto sapeva di sensazione nuova e però invece, quando i muscoli l’hanno abbandonato e i primi dolorini sono (ri)comparsi, per sfuggire alla paura ha scelto di prendersi un po’ di cautela. I rischi, in questo calcio 3.0 che ti sistema dinnanzi al naso un calendario infernale, vanno accuratamente evitati e all’orizzonte, perché ormai si ragiona già come sempre, ci sono il Sassuolo e poi la Lazio: meglio evitare guai. Kvara se ne sta a casa, se la vedrà in tv, lascerà che il riposo lenisca la malinconia, e scoprirà, lui come gli altri, il sostituto (in)naturale che se ne andrà sulla corsia di sinistra, con movenze e posture chiaramente diversi. Il derby con Kvernadze, il georgiano del Frosinone, il fratello di Nazionale, slitta dunque al girone di ritorno”.

