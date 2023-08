Il Napoli riparte oggi da Campione d’Italia: Garcia lancia un messaggio al campionato

CASTEL VOLTURNO 76 giorni e un allenatore dopo, i campioni d’Italia si preparano a mandare i primi messaggi intimidatori alla ciurma di inseguitori che sogna che tutto sia cambiato. Si ricomincia, era ora. Con lo scudetto sul petto. A 32 anni di distanza dall’ultima volta con il tricolore sulla maglia (era Napoli-Bologna, il 24 maggio del 1991), E l’allenatore arrivato dopo l’abdicazione di Spalletti, l’uomo che ha rinunciato al trono e alla corona, mostra una serenità di spirito da far invidia. Come se fosse una cosa scontata. «Noi i favoriti? Noi siamo certamente tra i favoriti.

Perché lo scorso anno se dovevano vincere i favoriti, lo scudetto non lo avrebbe certo vinto il Napoli». Rudi Garcia è al suo quarto esordio in serie A (due vittorie e un pareggio con la Roma). E la sua è una vigilia che è il solito questionario. Che Napoli sarà nella prima ufficiale? Esiste ancora il poderoso squadrone che ha fatto tremare la serie A? Stasera alle 18,30, quando la palla comincerà a rotolare nello stadio nuovo di zecca di Frosinone, toglieremo il velo, come si fa con i bolidi di Formula 1, e ne sapremo di più. Per certi versi, è la curiosità il sentimento dominante e non può essere altrimenti.

Garcia, che Napoli si aspetta stasera?

«Non vediamo l’ora di tornare in campo e mi piace anche l’idea di affrontare subito il Frosinone, una squadra tosta, piena di entusiasmo per la promozione conquistata e che ci darà battaglia su tutto il campo. Le prime risposte le avrò da questa partita. Perché dobbiamo far vedere la voglia che abbiamo di ricominciare a giocare».

Teme che ci sia una comfort zone?

«Se fosse così, non avrebbe mai vinto lo scudetto. La squadra non è in una comfort zone, sennò non vinci lo scudetto. Può essere persino un concetto positivo se vuol dire avere fiducia nei propri mezzi. Può essere pericoloso se vuol dire abbassare la voglia. Ma sono sicuro che avremo la voglia di imporre il gioco e vincere la partita».