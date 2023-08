Novità in arrivo per quel che riguarda le partite che il Napoli giocherà in casa allo stadio Maradona di Fuorigrotta, come riporta oggi Il Mattino. “Da settembre il Napoli dovrà accollarsi le spese per l’utilizzo dei vigili durante le partite interne allo stadio Maradona. La decisione è stata presa dal Comune che sta predisponendo un regolamento nel quale saranno contenuti tutti i dettagli della vicenda.

Factory della Comunicazione

In realtà la questione non riguarda solo gli eventi calcistici, coinvolge tutte le manifestazioni che perseguono finalità di lucro, per le quali è necessario l’impegno dell’amministrazione locale per la gestione del traffico: a pagarsi i vigili dovranno essere anche gli artisti che si esibiscono in concerto, gli organizzatori di fiere e sagre sul territorio comunale, i creatori di eventi (a pagamento) per i quali è previsto un grande afflusso di persone, tale da imporre l’utilizzo di specifico personale della polizia municipale. Anche se, alla fine, il principale destinatario delle richieste di pagamento sarà proprio il Calcio Napoli”.