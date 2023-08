Gazzetta – Il Napoli accoglie Gabri Veiga, entro lunedì firma e visite mediche: le cifre

Gabri Veiga e gli azzurri era stato già raggiunto nei giorni scorsi. Manca solo l’ufficialità e probabilmente lunedì – dopo le visite mediche – il centrocampista talentuoso galiziano diventerà formalmente un nuovo giocatore di Garcia, che potrà cominciare ad allenarlo. Uno dei colpi più importanti del mercato e anche il più costoso di questa estate per Aurelio De Laurentiis. L’accordo fra Celta Vigo e Napoli ora c’è. Quello frae gli azzurri era stato già raggiunto nei giorni scorsi. Manca solo l’ufficialità e probabilmente lunedì – dopo le visite mediche – il centrocampista talentuoso galiziano diventerà formalmente un nuovo giocatore di Garcia, che potrà cominciare ad allenarlo. Uno dei colpi più importanti del mercato e anche il più costoso di questa estate per Aurelio De Laurentiis.

Factory della Comunicazione

Al club spagnolo andranno 30 milioni di base più altri 5-6 in bonus, risparmiandone altrettanti sulla clausola prefissata in quaranta milioni. Nel mercato delle emorragie saudite quello del Napoli è un colpo molto importante perché porta in Italia un calciatore di ottimo livello “strappandolo” a un campionato più ricco come quello spagnolo.

Che mediana Con la conferma di Zielinski e l’arrivo anche dello svedese Cajuste si può affermare senza timore di smentita che il reparto di centrocampo azzurro è oggi più forte di quello che ha vinto lo scudetto con Spalletti. Soprattutto più vario e completo come caratteristiche, visto che Cajuste può ricoprire più ruoli e aggiunge fisicità, mentre il gioiello dell’Under 21 spagnola – finalista all’Europeo del mese scorso – aggiunge qualità e imprevedibilità. Più che una alternativa a Zielinski. Intanto, parallelamente, è stata lasciata la pista che portava a Teun Koopmeiners.

Giovedì sera erano arrivati in Italia dall’Olanda gli agenti del potente centrocampista dell’Atalanta, convinti di intercedere per una cessione del proprio assistito, stimolato dalla possibilie esperienza con i campioni d’Italia in Champions. Ma il club bergamasco non ha voluto assolutamente cedere il proprio giocatore arrivando a rifiutare una offerta di quarantacinque milioni messa sul piatto dal Napoli.

Demme verso Berlino Intanto per Frosinone non è stato convocato il mediano Diego Demme, ormai ai margini del progetto: il tedesco è tornato in trattative con l’Herta Berlino e presto potrebbe raggiungere l’accordo, con il Napoli pronto a cederlo. Come probabilmente Gianluca Gaetano sarà presto lasciato in prestito all’Empoli che richiede da tempo la promettente mezzala napoletana.

Fonte: Gazzetta dello Sport