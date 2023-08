Di Francesco chiede una prova di coraggio ai suoi: “Giochiamo contro i Campioni d’Italia”

Oggi alle 18,30 il Napoli affronterà il Frosinone in trasferta per la prima di campionato, ed il tecnico dei ciociari, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, ha sottolineato quanto l’impegno che i suoi dovranno mettere in campo. “Il tecnico dei ciociari parla ovviamente di un testacoda, anche se siamo solo alla prima giornata. «Giochiamo contro i Campioni d’Italia – ha detto ieri – Noi lottiamo per la salvezza». Di Francesco chiede ai suoi una prova di coraggio. «È la prima di campionato – prosegue – grande coraggio ed entusiasmo, ma servirà grande attenzione tattica e di stare nella partita sapendo che con i campioni di cui dispone il Napoli può pescare la giocata da un momento all’altro». L’allenatore dei canarini ha in mente una sua strategia per tentare di colmare il gap con il gli azzurri, come sottolinea oggi Il Mattino, ma se la tiene ben stretta anche se lascia comunque intendere un atteggiamento tutt’altro che rinunciatario da parte dei ciociari. «Non posso dire adesso come affronteremo i campioni d’Italia, magari ne parliamo dopo la gara. Noi non pensiamo solo a difenderci, cercheremo di ribattere colpo su colpo. Sicuramente ci saranno momenti diversi durante la gara. Abbiamo preparato la gara in tutti i momenti che possono venire fuori. Sono tutti disponibili, ancora non ho dato la formazione. Qualcuno avrà capito che potrà giocare qualcuno meno. Ho anche convocato Canotto perché è tornato tra noi e se vogliamo è una novità»”.

