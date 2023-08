Totò Di Natale: “Spalletti alla nazionale? Gli ultimi anni alla guida del Napoli hanno mostrato un grande calcio”

L’ex calciatore dell’Udinese, Antonio Di Natale, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui fra le altre cose sottolinea il suo pensiero sul possibile arrivo dell’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, sulla panchina della Nazionale. “Spalletti uomo giusto per la nazionale? Assolutamente. E’ l’uomo giusto. E se lo merita. Per lui è un premio giustissimo. La Nazionale è un traguardo importante che raggiungerebbe grazie ai risultati ottenuti. Gli ultimi alla guida del Napoli dove ha conquistato lo scudetto mostrando un grande calcio. Ha l’esperienza giusta per affrontare una sfida di questo tipo e, nonostante il tempo sia pochissimo, se sarà lui il ct, svolgerà al meglio il suo compito. Per come lo conosco, è già dentro la Nazionale, la sua testa è lì. Deve solo giocare la prima partita. E’ preparatissimo. Su tutto. E’ bravo nella gestione. Con i calciatori ci sa fare. Fa rendere tutti al massimo e si è visto quest’anno a Napoli dove ha cercato di dare fiducia a tutti. E’ uno che ti parla, lo senti vicino. E poi riesce a farti giocare come vuole. E’ completo. Sa farti capire quando devi cercare l’uno contro uno o quando devi dare la palla di prima. Ha un impianto di gioco ben collaudato. Il 4-3-3 lo predilige, ma non si può dire che non sappia giocare col 3-5-2. Con lui devi soltanto entrare in campo e giocare. Perché pure nello studio dell’avversario è bravissimo, grazie anche al lavoro del suo staff”.

Factory della Comunicazione