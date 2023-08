RIVIVI IL LIVE – Garcia: “Siamo pronti per domani, non vediamo l’ora di iniziare! Kvara sta bene, su Gabri Veiga e i nuovi arrivati…”

12: 55 – Fine conferenza stampa di Rudi Garcia.

12:53 – Rudi Garcia: Le due punte solo a gara iniziata o dall’inizio?

“Entrambe, ovviamente quando si tratta di fare dei gol possiamo farli anche con una sola, tutte le squadre che giocano con una punta fanno comunque tanti gol. A volte può essere interessante, se hai Osimhen e Simeone, per dare ancora più difficoltà alla difesa avversaria e più giocatori in area. Dobbiamo migliorare nell’avere più elementi davanti alla porta e aiutare Victor”.

12: 51 – Rudi Garcia: Chi giocherà al posto di Kvara?

El Chucky Lozano può giocare a sinistra, ma anche Elmas. Sono giocatori polivalenti, e a volte soffrono questa cosa. Può essere Raspadori a sinistra o mezz’ala. La cosa sicura è che Raspa giocherà”.

12:50 – Rudi Garcia: Cosa chiedo a me stesso? Voglio portare questa squadra dove vogliono tutti. Dobbiamo iniziare, va bene la preparazione ma la vera sfida è domani”.

12:48 – Rudi Garcia: Natan e Cajuste pronti per domani?

“Jens giocava in Francia, Natan dal Brasile. Lasciamo loro il tempo di adattarsi e imparare la lingua. Sono contento del loro impegno, hanno solo bisogno di un po’ di tempo per essere operativi al 100%. Sono pronti per iniziare domani.

Vedremo già da domani qualche sua novità?

“Vediamo nell’atteggiamento e nel gioco, la risposta in piccola parte, perché sarà 1/38, ma arriverà durante la gara. Non possiamo dire tante cose prima, c’è un avversario. Voglio vedere l’atteggiamento giusto, se è così il risultato sarà positivo”.

Qual è il suo stato d’animo al ritorno in Italia?

“Troverò un campionato differente, vengo da campionati francesi non così facili con Lione e Marsiglia. La Serie A è diventata più offensivo, quando ero alla Roma la particolarità era di tante squadre a 3 o 5, è rimasta ancora di più qui”.

12:38 – Rudi Garcia: “Ho trovato uomini di qualità, sono uomini facili da gestire. Ho trovato un gruppo che ama lavorare. Devono essere aperti, l’orizzonte non è solo l’anno scorso ma anche provare cose nuove. E i ragazzi sono curiosi di esplorare alternative di gioco. Sono contento del lavoro svolto. Giocatori forti che potevano partire non sono partiti per la mia felicità, niente scuse. Saremo pronti”.

12:34 – Rudi Garcia: “Gabri Veiga e il resto del mercato?

Non parlo dei giocatori delle altre squadre, sono nostri Natan e Cajuste. Per il resto chiedete a Meluso. Siamo tra i favoriti per lo scudetto. Ci sono anche altre squadre che si sono rinforzate, abbiamo la squadra dell’anno scorso tranne Kim e questa è una cosa molto importante per noi e per me. Giocatori come Cajuste mi piacciono, portano freschezza e grande voglia. Partono tutti sulla stessa linea e devono dimostrarmi di essere bravi. Ho qualità nella rosa e userò bene i 5 cambi”.

12: 33 – Rudi Garcia: “La squadra è in una comfort zone da due anni. Non possiamo stare in questa zona se vogliamo rivincere il campionato, può essere pericoloso avere meno voglia. Voglio grande voglia da domani, dal fischio d’inizio”.

12: 30 – Rudi Garcia: “Non vediamo l’ora di giocare, ci manca la vera competizione che arriverà domani a Frosinone per la prima. Affronteremo una squadra tosta con tanto entusiasmo per la promozione in Serie A. Dovremo avere la stessa voglia. Kvara sta bene, è solo prudenza, ha saltato un po’ di gare. La risonanza è ok, è tutto normale. Non lo rischiamo, lunedì è pronto per l’allenamento”.

Ci siamo, è tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Frosinone-Napoli. Alle ore 12,30 presso il Konami Center di Castel Volturno parlerà Rudi Garcia.