Natan si presenta: “Non vedo l’ora di giocare al Maradona e di indossare la maglia azzurra”

Ieri pomeriggio sono stati presentati in conferenza stampa i nuovi acquisti del Napoli, Natan De Bernardo e Jens Cajuste, i quali non hanno nascosto la loro emozione. Il Corriere dello Sport scrive in merito alle parole del brasiliano, che prenderà il posto ed il numero di maglia di Kim. “Il nuovo Napoli eccolo qua, è fisico, è giovane, è ambizioso, sa cosa serve e cosa chiedere a questa stagione nella quale c’è da difendere uno scudetto e però guardando alla Champions, e come comportarsi in un Paese nel quale Natan si avvicina cominciando a destreggiarsi con la lingua. «Sto studiando l’italiano per capire meglio e intanto mi aiutano Juan Jesus e Mario Rui. Ma conosco questo campionato, ci ha giocato a lungo il mio idolo, Thiago Silva, so che affronteremo avversari forti, che c’è grande tecnica e che per i difensori è facile ambientarsi». Il lavoro non mancherà ma basterà impadronirsi in fretta dei movimenti: «C’è, rispetto al Brasile, una velocità maggiore. ma mi adatterò. Mi darà una mano questa squadra che mi ha accolto in maniera straordinaria, però io non vedo l’ora di giocare al Maradona e di indossare la maglia azzurra, sono emozionato»”.

