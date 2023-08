Marino: “Occhio che il Frosinone è tornato in A con grande entusiasmo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pasquale Marino, ex allenatore (tra le altre) del Frosinone: “Il Napoli ha ancora molto margine di vantaggio sulle altre, per me resta assolutamente favorito. Soprattutto se riesce a trattenere Osimhen sino alla fine del mercato. Ora hanno preso un altro grande allenatore, Garcia avrà l’intelligenza di non stravolgere la super squadra dello scorso anno. Spalletti è stato bravissimo nell’esaltare giocatori che non erano così forti prima del campionato vinto. Ha tirato fuori il meglio da ognuno. Anche Garcia dovrà fare lo stesso e al medesimo tempo tenere alta la fame dei suoi. Il calo inconscio è sempre un pericolo da tenere in conto. Questo è un lavoro che parte da lontano e che può portare frutti molto interessanti anche in Champions League. Frosinone-Napoli? Sarà una partita molto complicata per gli azzurri, bisogna fare attenzione. Il Frosinone è stato il Napoli della Serie B, per gioco e dominio mostrato. Arriva in Serie A con grande entusiasmo e può approfittare di un Napoli non al meglio della condizione. Affrontare gare del genere alla prima di campionato è sempre un’incognita pericolosa per le grandi squadre. Raspadori? Messo a centrocampo può perdere lucidità, ma può anche essere un trequartista mascherato in questo Napoli. Se giocasse esterno, comunque gli si chiederebbe un grande dispendio energetico, visto che dovrebbe fare poi tutta la fascia anche in fase di ritorno. Rivali del Napoli? Farei attenzione alla Juventus. Non avere le coppe europee può portarti 10 punti in più durante una stagione, quindi occhio ai bianconeri”.

Factory della Comunicazione