Lo Special One testimonial Sky

Uomo immagine. José Mourinho approda a Sky: il tecnico della Roma sarà il nuovo volto della campagna per le tre competizioni europee targate dall’emittente che ha i diritti non solo della Champions League ma anche di Europa e Conference. Mourinho, però, in panchina con la sua squadra nelle prime quattro giornate non si vedrà: la Uefa infatti nelle scorse settimane ha respinto il ricorso contro la squalifica del portoghese che si accomoderà in tribuna così come ha fatto nelle prime amichevoli in Algarve, durante il ritiro, per dare modo ai propri collaboratori di “allenarsi”. Poco male (forse), il suo volto si vedrà comunque in una veste diversa ma non nuova per lui. In ogni caso ieri Sky ha ufficializzato il proprio palinsesto per l’annata 2023-2024: saranno oltre 2.500 le partite trasmesse tra Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. La novità importante è la Serie C con tutte le gare compresi i playoff in diretta. Volto nuovo infine anche per le serate di Champions: sarà Federica Masolin la nuova padrona di casa dopo l’addio di Anna Billò. Tra gli appuntamenti la rubrica “Goleador l’ora dei Gol” con Sara Benci.

Factory della Comunicazione

Fonte: Mattino.