Iezzo: “Napoli, azzerare tutto e ricominciare da dove aveva finito”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: “Non sarà un esordio semplice per il Napoli, ma mi aspetto di rivedere già la squadra dell’anno scorso a Frosinone. Mi aspetto di rivedere la stessa fame e la stessa cattiveria che abbiamo visto nella stagione dello Scudetto. Da domani bisognerà azzerare tutto e trovare una nuova spinta e voglia di arrivare primi. Chi al posto di Kvara? Lozano ha sempre fatto bene, al di là della posizione. Spero che possa avere una chance sulla sinistra, anche se Elmas e Raspadori possono tranquillamente dire la loro. Garcia? Non sarà una stagione semplice per lui, si porterà sul peso le responsabilità e i paragoni con la stagione da campione di Italia. Per me ha l’esperienza e il fisico giusto per poter far decollare ancora Napoli. E reggere soprattutto alle pressioni di questa piazza. Garcia poi è un grande motivatore, sono fiducioso che non lascerà i suoi sedersi sugli allori. Il cambio allenatore gioverà soprattutto a chi ha giocato meno e proverà a mettersi in mostra. Ma servirà anche ai soliti noti, che dovranno tenere alta l’asticella per restare protagonisti. La stagione di Meret? Deve continuare sulla riga dello scorso anno, dove ha dimostrato di essere uno dei migliori. C’ha messo tanto del suo nella vittoria dello Scudetto e ora ha più autostima e fiducia anche da parte della piazza. La principale avversaria del Napoli? Chi arrivato dietro doveva attrezzarsi in maniera importante, ma il Napoli è rimasto forte e si è anche rinforzato. Le milanesi, detto questo, potrebbero dare qualche fastidio in più”.

Factory della Comunicazione