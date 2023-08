Cajuste conosceva il Napoli di Spalletti: “Mi sembra surreale essere qua”

Ieri pomeriggio il Napoli ha presentato i due nuovi acquisti Natan De Bernardo e Jens Cajuste, e sulle parole di quest’ultimo scrive oggi il Corriere dello Sport. “La Napoli di Cajuste, invece, è già stata svelata in quei nove mesi anche in Francia, un mediano del Reims, venne rapito dal calcio di Spalletti, da una squadra prossima alla perfezione, elegante e incantevole. «L’ho seguita in tv ed essere qua mi sembra surreale. Sensazione davvero strabiliante stare al fianco di giocatori fantastici». Comincia un’altra vita, per Cajuste, in un centrocampo che avvolge e seduce, per capacità tecnica ed inventiva, per padronanza di palleggio: «E io sono orgoglioso di essere qui e giocare con i campioni d’Italia. Il mio obiettivo è offrire il mio contributo. Sono rimasto impressionato da tutti, c’è un livello tecnico che non avevo ancora raggiunto. E so quanto sia difficile la serie A, quanto sia complicato affrontare qualsiasi squadra. E sono pronto a mettermi a disposizione di Garcia, per cercare di metterci qualcosa di mio in questa esperienza che mi lusinga e mi attrae». Ma il ragazzo ha gusto e non lo nasconde: «Mi piacciono Witsel, Pirlo e Iniesta»”.

