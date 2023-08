Zielinski non va in Arabia, ma il suo futuro non è scontato

Se ne è parlato per tantissimi giorni, le cifre non potevano non far discutere, ma erano altrettanto noti i suoi dubbi su quella che oltre ad una scelta professionale ed economica, è anche una scelta di vita. Il suo dire “no” è stata la notizia del giorno. Piotr Zielinski non va in Arabia. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Indubbiamente la valutazione non è economica (l’ingaggio sarebbe di 15 milioni a stagione) ma il denaro non è tutto e come scelta familiare Piotr preferisce restare al Napoli. Ma questo non significa che diventi automatica la sua permanenza in azzurro. Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiaro nei confronti suoi e di Lozano: o accettano di rinnovare i contratti (entrambi in scadenza fra un anno) altrimenti rischiano di restare ai margini della squadra. Dunque ora tocca all’agente Bartolomej Bolek riprendere le fila del discorso avviato con il club per trovare una quadra sul nuovo contratto. Nella stagione appena iniziata per contratto il polacco guadagnerà circa 4,5 milioni netti di ingaggio, al momento lo stipendio più pesante al lordo del Napoli, che intende spalmarlo sulle successive annate del prolungamento dell’accordo. Ma su questo ancora non c’è intesa e c’è da lavorare. Per questo il futuro di Zielinski non è ancora scontato.”

