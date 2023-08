Serie B Femminile – Le gialloblù del Tavagnacco ripartiranno dalla dura trasferta in Lombardia il prossimo 17 settembre

Sarà il Brescia la prima avversaria del Tavagnacco nella stagione 2023-2024. Per la squadra gialloblù, il sorteggio ha riservato le rondinelle come esame numero uno, ed è tosto dato che la formazione lombarda è una delle formazioni più accreditate del torneo. Per mister Campi può essere l’occasione per riscattare la brutta sconfitta dell’anno scorso. Il battesimo tra le mura amiche, invece, arriverà il primo di ottobre contro San Marino.

Curioso notare che tutti i quattro incroci contro le squadre neopromosse (Pavia, Bologna, Cuneo e Res Roma) vedranno il Tavagnacco impegnato in casa all’andata e in trasferta il ritorno. Un aspetto negativo che potrebbe complicare i piani per una squadra che ha la salvezza come obiettivo; le ragazze dovranno saper ovviare anche a questo. Il rischio è di giocare le sfide decisive e delicate lontano dal Friuli. Per le gialloblù, due trasferte di fila a Verona in una settimana, il 19 novembre contro il Chievo mentre il 26 dello stesso mese ci sarà davanti l’Hellas.

Il Tavagnacco incrocerà il suo ex attaccante Caterina Ferin in forza al Parma il prossimo 17 dicembre nell’ultima sfida prima della sosta natalizia. Solo più tardi mister Campi si troverà di fronte l’ex Julia Diaz Ferrer, che ora veste la maglia dell’Arezzo, alla tredicesima giornata (14 gennaio) in Toscana con il ritorno in Friuli previsto per il 5 maggio. Due settimane dopo, il 19, calerà il sipario in occasione della partita casalinga contro il Ravenna.

Uff Stampa Tavagnacco