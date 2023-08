Napoli/Figc: non è la prima estate calda

Si andrà al muro contro muro. De Laurentiis ha detto no e la Figc ha deciso di andare avanti. Sembra quasi qualcosa di già visto, che ci riporta all’estate del 2004, quella del fallimento della Ssc Napoli e dell’ingresso in scena proprio di De Laurentiis, guarda caso sostenuto dai vertici di allora della Figc, guidata da Carraro. A Napoli in molti spingevano per Gaucci, ma come ricorda ilmattino.it per la Figc e la Sezione fallimentare, non forniva sufficienti garanzie. Si ripartì dalla serie C. I rapporti tra De Laurentiis e il Palazzo sono stati raramente sereni, ma poco più di un anno fa vi era stato un chiarimento con Gravina, quando la Figc aveva deciso di allungare i tempi per la cessione del Bari, l’altro club della famiglia del produttore. E nella scorsa primavera a Fuorigotta era tornata la Nazionale. Sembrava una situazione idilliaca ma allora Spalletti era ancora sulla panchina azzurra del Napoli…

