Napoli, date e programma Champions League 2023-24

Dopo lo storico terzo scudetto, al Napoli è rimasto l’amaro in bocca per l’eliminazione nei quarti di finale di Champions League contro il Milan di Pioli. Ecco perché gli azzurri, guidati dal nuovo tecnico Rudi Garcia, puntano quest’anno al riscatto nella prestigiosa competizione continentale. Ormai prossimi al debutto in campionato contro il Frosinone, fissato per sabato 19 agosto, i campioni d’Italia vedono avvicinarsi anche la nuova edizione della Coppa Campioni, manifestazione a cui il presidente Aurelio De Laurentiis tiene molto, parlando più volte nei suoi interventi che l’obiettivo è raggiungere la finale. A 33 anni dall’ultimo scudetto targato Maradona, la vittoria del tricolore ha contribuito ad accrescere la fiducia in tutto l’ambiente partenopeo, ecco perché il sogno di andare avanti il più possibile in Europa non è affatto irrealizzabile.

D’altronde lo scorso anno, come anticipato, i ragazzi di mister Luciano Spalletti sono riusciti a tagliare un altro storico traguardo, i quarti di finale di Champions League, mai raggiunti fino ad allora dalla formazione partenopea. Un girone di qualificazione a dir poco stratosferico, aveva permesso ad Osimhen e compagni, di brillare anche in Europa e non solo in Italia. Contro formazioni del calibro di Liverpool, Ajax e Rangers Glasgow, i partenopei hanno chiuso al primo posto il girone, conquistando ben 15 punti dei 18 disponibili.

Negli ottavi di finale nessun problema per il team campano contro l’Eintracht di Francoforte, battuto sia all’andata che al ritorno. Ai quarti, però, nel derby italiano contro il Milan, episodi contrari e decisioni discutibili dell’arbitro, hanno fatto svanire il sogno europeo degli azzurri. È arrivato dunque il momento di riprovarci, consci della propria forza e dell’esperienza acquisita nella scorsa stagione. Nella nuova edizione, il Napoli parte tra le formazioni più accreditate nel vincere la manifestazione. dall’ osservazione delle quote sulla Champions League, è soltanto dietro a colossi del calibro di City, Bayern, Real Madrid, PSG, Arsenal, Barcellona e Manchester United. Gli azzurri rientrano dunque tra le magnifiche otto della competizione, come dimostra il fatto che verranno sorteggiati in prima fascia, unica formazione italiana. Ancora non è stata comunicata la data esatta di esordio in Europa dei ragazzi di Rudi Garcia, bisognerà aspettare i sorteggi dei gruppi previsti per il 31 agosto. La prima giornata è comunque programmata per il 19 e 20 settembre. C’è dunque ancora da aspettare per conoscere gli avversari ma partire in prima fascia è senz’altro vantaggioso, i club più forti potranno essere evitati. Ricordiamo che questa edizione sarà l’ultima con la formula dei gironi, poiché a partire dal 2024-2025, la

Champions League cambierà nella struttura . Tra le novità, verranno portate a 36 le partecipanti dalle attuali 32 ed introdotto un raggruppamento unico.

