Ilario Pensosi (DS): “Osimhen in Arabia’ C’è una cosa che non lo ha convinto”

Ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto Ilario Pensosi,che si è espresso sulla finestra di calciomercato estiva e su Osimhen

Factory della Comunicazione

È un’estate di fuga verso l’Arabia Saudita, c’è chi però ha saputo resistere. Cosa diresti, come esempi delle due “fazioni” in Italia, ad Osimhen e Milinkovic-Savic?

“Le fazioni sono in linea con le aspettative dei calciatori. Considero Milinkovic-Savic uno dei centrocampisti più forti in Europa, per cui il suo desiderio era di approdare in un club importante per vincere trofei di livello internazionale, con un ingaggio da top player. In tal senso nulla da registrare, per cui ha preferito un contratto milionario in un campionato che sta rivoluzionando il mondo. Osimhen ha espresso sempre il desiderio di giocare in campionati più importanti di quello italiano. Purtroppo i club che possono pagare la sua clausola rescissoria sono in pochi e da questi club non sono arrivate offerte. In seguito l’offerta dal mondo arabo ha fatto riflettere il giocatore, ma non lo convinceva il glamour del campionato. De Laurentiis provvederà ad aumentare l’ingaggio del calciatore e la durata del contratto, con una clausola di rescissione adeguata ai club più competitivi”.

La Roma ha fallito diversi obiettivi di mercato in attacco: il tentativo di disturbo su Beltran, già promesso sposo della Fiorentina, è un atteggiamento che nel mercato ci sta, oppure certi paletti di rispetto andrebbero comunque osservati e considerati?

“La Roma finora per me é stata impeccabile con la nuova proprietà, sia per quanto riguarda gli obiettivi prefissati che per la linea economica adottata. Il nodo cruciale sarà lo stadio. Ha fallito tanti obiettivi? Vero, ma non sempre dipende dalla società, a volte subentrano altre dinamiche extracalcistiche. Comunque arriveranno Paredes, Renato Sanches e Zapata che sono giocatori importanti per qualità e talento”.

“Beltran è un giocatore di prospettiva e indubbie qualità. A Firenze farà bene. A volte sono più le operazioni mediatiche, rispetto a quelle calcistiche, che determinano le oscillazioni nelle valutazioni dei giocatori. In questo caso la Roma non aveva un interesse concreto, mentre la Fiorentina sì”.

Arnautovic è l’uomo giusto per questa Inter o ti aspetti, comunque, un acquisto più altisonante, per lo stesso ruolo, da qui al 1° settembre?

“Arnautovic è un acquisto in linea con le possibilità economiche dell’Inter. Un acquisto di caratura e azzeccato, considerato un reparto dove non è semplice acquistare a prezzi adeguati. Una rivincita per lui, visto il suo primo approdo non esaltante; per l’Inter la garanzia di un giocatore di qualità, che conosce il campionato italiano e prolifico in senso realizzativo”.

Fonte. news.superscommesse