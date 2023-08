Gabri Veiga in, Zielinski out. A Frosinone senza Piotr

Il Napoli prepara la staffetta a centrocampo, con l’obiettivo di dare a Rudi Garcia una nuova pedina da tenere in considerazione per la prima uscita di campionato contro il Frosinone, in programma per sabato 19 agosto alle 18.30. Saranno gli azzurri ad aprire la stagione 2023/24 e lo faranno da campioni in carica, ma soprattutto potrebbero farlo per la prima volta dal campionato 2016/2017 senza Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo sette stagioni, è pronto a dire addio a Napoli per accettare le lusinghe saudite e lasciare posto a Gabri Veiga, vicino a trasferirsi alla corte di Garcia. Si legge ancora su Calciomercato.com

Factory della Comunicazione

VERSO L’AL-AHLI – Sembra giunta al capolinea la storia d’amore tra colui che per anni è stato il geometra della mediana partenopea e la città che lo ha accolto alla sua partenza da Empoli. Un amore da cui Zielinski si appresta a separarsi con difficoltà, visti i diversi rifiuti alle offerte arabe arrivati nelle scorse settimane, sempre seguiti da una nuova e rinnovata avance. A farsi avanti è l’Al-Ahli, squadra che ha già trovato la quadra col Napoli per l’affare, tanto che lo scorso 11 agosto – alla fine del ritiro di castel di Sangro – il giocatore avrebbe già salutato tutti i compagni, assentandosi tra pacche sulle spalle e abbracci che sanno di addio.

ZIELU, ADDIO TORMENTATO – Tutto spinge nella direzione di un addio: il Napoli è pronto a cederlo, l’Al-Ahli è pronto a comprarlo. Si parla di tentennamenti del giocatore, che anche per motivi familiari ha avuto di che riflettere sulla strada giusta da intraprendere. Ciò che lo lega alla piazza partenopea significa molto ed è difficile andarsene senza voltarsi indietro. Quel che è certo è che per il suo passaggio in Arabia è tutto pronto, ora tocca a lui che nelle scorse ore la sua difficile decisione l’ha presa.