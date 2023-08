Figc – Ecco il calendario della stagione 2023-24 della serie A femminile

Il match tra le rossonere e le giallorosse campionesse d’Italia apre la Serie A eBay. Juventus in casa del Pomigliano, esordio a Como per il neopromosso Napoli Femminile. Dopo la prima giornata, sosta per gli impegni della Nazionale in Nations League, il 18 e 19 maggio l’ultimo turno

È la sfida tra Milan e Roma il match clou che aprirà la Serie A eBay 2023-24, il secondo campionato di Serie A Femminile dall’introduzione del professionismo. Le campionesse d’Italia ripartiranno quindi dalla trasferta sul campo delle rossonere. Fuori casa anche l’esordio della Juventus, che aveva conquistato i precedenti cinque campionati: la squadra di Montemurro sarà di scena a Pomigliano, con Como Women-Napoli Femminile, Fiorentina-Sassuolo e Sampdoria-Inter a completare il quadro della prima giornata prevista per il weekend tra sabato 16 e domenica 17 settembre (gli orari e giorni di gara saranno resi noti successivamente).

I BIG MATCH Sarà come sempre un campionato avvincente, con un big match tra le protagoniste della poule scudetto 22-23 quasi ogni settimana. Le altre grandi sfide: Inter-Fiorentina alla seconda giornata, Milan-Juventus alla terza, Roma-Inter alla quarta, Fiorentina-Juventus alla quinta, Fiorentina-Milan e Juventus-Roma alla sesta, Juventus-Inter all’ottava, il derby milanese e Roma-Fiorentina alla nona.

LE DATE Dopo la prima giornata e la sosta per i primi due impegni della Nazionale nella nuova Nations League (in Svizzera e in casa contro la Svezia), si tornerà in campo per la seconda (30 settembre-1 ottobre). Le altre soste previste per la prima fase della Nations League sono quelle del weekend del 28 e 29 ottobre e del 2 e 3 dicembre. La prima fase del campionato di Serie A, che riprenderà il 13 e il 14 gennaio dopo la sosta natalizia e dopo la Supercoppa prevista per domenica 7 gennaio, si concluderà nel weekend tra il 17 e il 18 febbraio.

LA FORMULA Invariata la formula rispetto alla passata stagione: al termine della prima fase, le prime cinque squadre della classifica accederanno alla poule scudetto portandosi dietro i punti totalizzati nelle prime 18 giornate, stesso discorso per le squadre classificate dalla sesta alla decima posizione, che parteciperanno alla poule salvezza al termine della quale l’ultima retrocederà in Serie B e la penultima disputerà lo spareggio contro la seconda del campionato di B. La seconda fase prenderà il via tra il 16 e il 17 marzo (nei due weekend precedenti sono invece previste le semifinali di Coppa Italia, che si disputano in gare di andata e ritorno) e si concluderà il 18 e il 19 maggio.

SERIE A EBAY – PRIMA GIORNATA (16-17 settembre)

Como Women-Napoli Femminile

Fiorentina-Sassuolo

Milan-Roma

Pomigliano-Juventus

Sampdoria-Inter

