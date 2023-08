Calcio Femminile – Serie B – Svelato il calendario del campionato 2023-24

Un mese all’inizio della Serie B: Res Women-Pavia Academy duello tra neopromosse, l’Emilia-Romagna la regione più rappresentata (quattro club). La prima sale in A, la seconda disputa lo spareggio, retrocedono le ultime tre

Factory della Comunicazione

Domenica 17 settembre parte una nuova stagione per la Serie B Femminile. Sedici squadre al via, 30 giornate per decidere la squadra promossa in Serie A per la stagione 2024-25, quella che giocherà lo spareggio e le tre retrocesse in C. Il Parma, sceso a maggio dalla Serie A, debutta con il derby emiliano-romagnolo contro il Cesena; la Lazio, sconfitta dal Pomigliano nello spareggio di giugno, parte da Verona, sul campo dell’Hellas. Se Brescia-Tavagnacco vedrà sfidarsi due club che hanno fatto la storia del calcio femminile in Italia, Res Women-Pavia Academy sarà scontro diretto tra neopromosse.

LE PAROLE “Con la presentazione del calendario si entra ufficialmente in clima campionato – ha spiegato la presidente della Divisione Serie B Femminile, Laura Tinari -. Inizia una nuova competizione in cui la neonata Divisione sarà sempre vicina alle esigenze delle società e al loro lavoro quotidiano. Faccio a tutti i club, alle calciatrici, ai dirigenti e agli staff un grande in bocca al lupo per questa stagione sportiva, per me la prima alla guida della Serie B”.

LA GEOGRAFIA L’Emilia-Romagna è la regione più rappresentata, con quattro squadre al via: il neopromosso Bologna, Cesena, Parma e Ravenna. Seguono Lazio (Lazio e Res Women), Lombardia (Brescia e Pavia Academy) e Veneto (Chievo e Hellas Verona, di fronte alla dodicesima giornata) con due, e ancora Friuli Venezia Giulia (Tavagnacco), Liguria (Genoa), Piemonte (Freedom) e Toscana (Arezzo) con una: a queste si aggiunge la San Marino Academy.

DATE E FORMULA Invariata la formula rispetto alla passata stagione: la prima classificata sarà promossa direttamente in Serie A, mentre la seconda si giocherà la promozione in uno scontro diretto (con gare di andata e ritorno) contro la penultima di Serie A. Le ultime tre, infine, retrocederanno in Serie C.

SERIE B FEMMINILE – PRIMA GIORNATA (domenica 17 settembre)

Arezzo-Ravenna W.

Brescia CF-Tavagnacco

Genoa-H&D Chievo Women

Hellas Verona-Lazio

Parma-Cesena

Res Women-Pavia Academy

San Marino A.-Bologna

Ternana W.-Freedom

Uff Stampa Figc