Altamura su Zielinski: “Rischia di essere il nuovo caso Milik”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marcello Altamura, giornalista: “L’esordio interno col Sassuolo sarà un bagno di folla, il Maradona risponderà benissimo alla prima ufficiale con lo Scudetto sul petto. Anche con la Lazio mi aspetto un grande pubblico. I prezzi dei biglietti non mi sembrano proibitivi, non capisco troppo le polemiche di alcuni tifosi. Sono prezzi in linea per una squadra campione di Italia. Il dato della campagna abbonamenti, poi, parla da sé. Il rifiuto di Zielinski? E’ una vicenda che rispecchia la storia stessa di Zielinski a Napoli. E’ un ragazzo che sta bene nella sua comfort zone, sia calcistica che umana. Se il rifiuto all’Arabia sarà definitivo, la famiglia avrà avuto un peso decisivo. Ora tutti parlano di rinnovo, ma non sono ancora convinto che sia scontato. Non so se il Napoli sia convinto appunto a trattenerlo: De Laurentiis è allergico a rinnovare i calciatori che superano i 31 anni. Ormai ha dato il meglio della sua carriera, quindi non so se la favola finirà a lieto fine per Zielinski. Mi riecheggiano le parole di ADL sul tenere questo tipo di giocatori fuori rosa, quindi non escluderei davvero nulla. Zielinski può diventare un nuovo caso Milik, per certi versi“.

