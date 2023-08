Garcia studia la formazione per la Ciociaria: Anguissa, forse sì

Ancora qualche giorno e poi tutto ricomincerà. Palla al centro e via al nuovo Napoli di Rudi Garcia con prima tappa in Ciociaria. Il tecnico sta valutando le condizioni dei suoi per stabilire gli undici con cui partire. Dovrebbe esserci Juan Jesus accanto a Rrahmani, a destra Politano, visti anche i “problemi contrattuali” di Lozano, la scelta tra Elams e Cajuste, il primo reduce da uno stop precauzionale e la ricerca di un posto per Raspadori, capace di mettere in crisi un allenatore…In conclusione, come scrive anche il CdS, l’unico, vero, dubbio, riguarda Anguissa.

“Castel Volturno riapre, per prepararsi al Frosinone: cinque allenamenti a disposizione, compreso quello di ieri, che serviranno a Garcia per abbellire il suo Napoli, per rifinirlo dopo le due sessioni di ritiro tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Anguissa è un interrogativo possente, un dubbio che resta lì a riempire l’aria: per ora, è più sì che no, come s’era intuito sin dal momento in cui la diagnosi (distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra) ne ha minato l’umore. Poi si entrerà nel vivo delle scelte, ovviamente, e si comincerà a svelare la squadra che debutterà sabato pomeriggio a Frosinone”.