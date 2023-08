L’idea di DeLa, girare il bonifico dell’Al-Ahli di Piotr direttamente al Celta Vigo per Veiga

Da un po’, Gabri Veiga (21) è diventato ormai l’amabile ossessione del Napoli, una tentazione possente scatenata dalla sua leggerezza nel palleggio, dalla capacità di essere leader tecnico, da un’età che ne garantisce un futuro e però, prima che Adl e il Celta Vigo possano aggiornarsi e provare ad ignorare la clausola da quaranta milioni – ma avvicinandola – bisognerà aspettare Piotr Zielinski (29) e la sua scelta ultima e definitiva: Castel Volturno riapre oggi, appuntamento alle 16 in campo per ricominciare, e quell’uomo che in otto anni si è fatto amare da chiunque – dalla gente e pure dai compagni di squadra – è ad un bivio tormentato.

Veiga è vicino al Napoli almeno quanto Zielinski lo è all’Al-Ahli, perché la distanza dei due affari è nella testa d’un trequartista che è disposto a tutto, persino a dire di no a trentasei milioni di euro per i prossimi tre anni: Napoli è casa sua e di sua moglie Laura, è un paradiso dal quale è difficile staccarsi, però… Zielinski sa bene che il destino del mercato del Napoli dipende da lui, andare in Arabia consegnerebbe ad Adl un bonifico di trenta milioni di euro che verrebbero girati al Celta Vigo per avere Veiga; rifiutare, invece, lo introdurrebbe ad un braccio di ferro con il «suo» club, rischierebbe di ritrovarsi da separato in casa e quindi fuori rosa, gli rovinerebbe pure il passato.

I margini per rinnovare sono ridottissimi, quasi inesistenti, e dunque adesso è il momento di un sì o di un no, con Gabri Veiga che sa di doversene stare con il cellulare in mano, per essere informato: il suo sì al Napoli non basta e neppure la volontà del Celta di accontentarsi d’una manciata di milioni di euro in meno di quanto stabilito per liberarsi.

Per il momento, Veiga all’inizio se ne è stato in panchina nella prima di Rafa Benitez contro l’Osasuna, poi è entrato (22′ da capitano): in genere, nel pieno di una trattativa, si fa così.

