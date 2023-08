CdS – Il Napoli non ha mai smesso di cercarlo, in caso di partenza di Zielinski l’affondo

Il Napoli vuole completare le operazioni di mercato prima dell’inizio di campionato, ed uno dei calciatori più seguiti, nonostante il muro dell’Atalanta, è Teun Koopmeiners, il centrocampista che ADL vorrebbe in caso di partenza di Zielinski, come scrive il Corriere dello Sport. “Però il Napoli non ha mai (proprio mai) smesso di pensare a Teun Koopmeiners (25), per il quale si spingerebbe alla «pazzia», sempre che Zielinski saluti: il suo calcio rotondo e preciso, la precisione sulle palle inattive, la spiccata personalità sono stati sufficienti per far prendere una «sbandata» ad Adl e per ribadire a Percassi, in epoca non sospetta, il desiderio di trattare.

Factory della Comunicazione

Il «muro» dell’Atalanta resiste, più passano i giorni e più diventa complicato pensare che la Dea possa fare un passo indietro e privare Gasperini della sua luce a centrocampo: ma se da Bergamo dovessero chiamare, il Napoli saprebbe come rispondere e non perderebbe neanche un secondo per ricominciare a dialogare”.