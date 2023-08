Calcio femminile, la svolta in serie A: Napoli-Pomigliano, attente a quelle due

Napoli-Pomigliano, attente a quelle due. La prima che ha conquistato la massima serie a suon di gol, la seconda che l’ha difesa battendo la Lazio nei playout. Il calcio è donna e le donne parlano napoletano. Due squadre che il 16 settembre cominceranno la loro cavalcata per la permanenza nella massima serie. Mercoledì alle ore 12.30 saranno resi noti i calendari (sulla Rai una partita a settimana).

NAPOLI

Dieci squadre (la presenza della Sampdoria sarà confermata), due retrocessioni, una diretta, una dal playout con la seconda della serie B. Terzo anno in A negli ultimi quattro per il Napoli Femminile del presidenteche dopo aver ricevuto l’incarico l’estate scorsa ha condotto le azzurre alla promozione dalla B e chiesto ora ai suoi soci un ulteriore sforzo in un campionato di massima serie che si annuncia intrigante per la formazione partenopea, forte di un budget importante e di una formula assolutamente “protettiva” con una sola retrocessione diretta in cadetteria. Insomma, ci sono tutti i presupposti per fare bene per la compagine cara al presidente onorario Lello Carlino, figura storica del calcio femminile, figura romantica del pallone in rosa, premiato con il leone d’oro per la sezione imprenditoria a Venezia (l’80% delle sue assunte sono donne) e vicino al lavoro quotidiano del reparto oncologico pediatrico del Bambin Gesù di Roma.– dove il Napoli Femminile disputerà le sue gare interne – per salutare mister Biagio Seno (alla guida tecnica della squadra già nell’ultima parte della passata stagione, quella in cui il Napoli Femminile ha firmato il sorpasso sulla Lazio) e le calciatrici che lo stesso Seno, allenatore/manager, ha scelto per questa annata, a cominciare ovviamente da capitan Di Marino – alla sua sedicesima stagione in azzurro. «Ci portiamo dietro l’entusiasmo della promozione e di un gruppo giovane che vuole divertirsi e divertire – dice il difensore nata a Procida -, potremo ben figurare se diventeremo presto una famiglia. Sappiamo che il campionato potrebbe essere spaccato in due visto il valore di Roma, Juve, Milan, Inter e Fiorentina ma speriamo di poter fare filo da torcere a tutte». Dal 21 agosto il ritiro a Rivisondoli (Hotel Europa, quello che ha ospitato la Salernitana) con le maglie personalizzate EDM – sponsor del ritiro. Il 26 amichevole con la Ternana. Gli ultimi due colpi messi a segno dal Napoli Femminile: Pettenuzzo dalla Roma e la tedesca Chmielinski, ex Rosengard