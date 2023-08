Calcio Femminile – Allenamento misto tra Como e Chievo Women

Si è concluso ieri, 12 Agosto 2023, il ritiro pre stagionale del Como Women. Per l’occasione, al Centro Sportivo di Via Zeno a Mozzecane (Verona), il Como Women, di Mister Bruzzano, affronta il Chievo Women, squadra che milita in Serie B, di Mister Ulderici, in un allenamento pre-stagionale, per testare i progressi fatti fino ad ora.

Nella partita di allenamento, tenutasi al termine della giornata, il Como Women ha vinto 0-3 sulle avversarie. La prima rete è di Julia Karlernas, che dalla fascia sinistra riceve un cross da Vaitukaityte e insacca di testa. Dopo una parata di Beka, la palla va sul fondo ed è Arcangeli a battere il calcio d’angolo, servendo il pallone a Karlernas che raddoppia il risultato.

È la neo arrivata Margherita Monnecchi a chiudere la partita, in un’azione personale sulla fascia destra arriva davanti alla porta e gonfia la rete.

Ottima prestazione della squadra di Mister Bruzzano, che commenta così l’allenamento congiunto: “Il test con il Chievo Verona è stata per noi un’occasione per alzare il livello dell’avversario e verificare ulteriormente la nostra crescita. Arrivavamo a questa gara con 10 giorni di ritiro alle spalle, intenso sul piano dei concetti e delle richieste fatte, ma nonostante questo le ragazze hanno ancora una volta dimostrato voglia e dedizione. Siamo in un percorso di crescita dove ovviamente non si potrà pretendere di andare sempre in crescendo, ma ad oggi mi ritengo molto soddisfatto sotto questo punto di vista. Ora tre giorni di meritato riposo per tutti, prima di altri test importanti”