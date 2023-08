Zielinski si prende 72 ore: Garcia lo ritiene protagonista

E’ un veterano. Le ha vissute tutte e da Napoli non vuole andar via, ormai è chiaro. I soldi sarebbero tanti, ma l’Arabia è lontana. E lui non ne p convinto, così come la sua famiglia. Il Mattino scrive: “Zielinski ferma la fuga a Oriente e si prende altre 72 ore per dare una risposta al Napoli. Già, Piotr viene messo adesso alle strette dal club azzurro che vuole sapere quale è la sua decisione: accetta la proposta di rinnovo leggermente migliorata in questi ultimi giorni (triennale a poco meno di 2,5 milioni a stagione) oppure vola in Arabia? Una specie di aut aut, anche se detta così sembra ingenerosa nei confronti di una delle bandiere dello spogliatoio. Dietro questo (parziale) altolà c’è Rudi Garcia: il tecnico spagnolo ha instaurato un rapporto assai sincero con Zielinski, facendogli capire che nel suo progetto, lui ha un ruolo centrale. E che qui nel Napoli, nella prossima Champions, brillerà ancora. L’Arabia, insomma, può aspettare ancora. Da qui la pausa di riflessione: da oggi gli azzurri staccano la spina per due giorni in famiglia e De Laurentiis vuole una risposta prima di Ferragosto (anche lui, da ieri mattina, è partito per il mare). Andrà in Polonia, dalla moglie, e deciderà.”

Factory della Comunicazione