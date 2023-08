Gazzetta – Zielinski ha detto no all’Al-Ahli, decisione che sorprende a metà

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski ha deciso di rimanere al Napoli, nonostante l’offerta “indecente” arrivata dall’Arabia Saudita, decisione che sorprende a metà, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Ma il vero colpo di scena è arrivato dal fronte Piotr Zielinski, che ha ribadito il suo no all’Arabia e la volontà di rimanere. Il dietrofront di Zielinski in realtà sorprende a metà: il polacco, infatti, per gran parte dell’estate aveva lavorato con il club in cerca di un nuovo accordo quadriennale oltre all’anno di contratto ancora in essere. Le parti avevano raggiunto un’intesa di massima nel ritiro di Dimaro, a luglio, con Piotr disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di rimanere a Napoli. Perché questa è sempre stata la volontà sua e della famiglia. Poi l’intoppo: la richiesta della società di far partire da subito il nuovo accordo – e quindi, praticamente, di dimezzarsi lo stipendio garantito per il 2023-24 – aveva bloccato i lavori sulla stesura del nuovo contratto e aperto le porte all’assalto dell’Al Ahli, partita da una proposta di contratto da 8 milioni e arrivata in breve tempo fino ai 15 netti per i prossimi quattro anni, con 30 milioni più bonus da garantire al Napoli. Insomma, la classica proposta indecente che impossibile non prendere in considerazione”.

