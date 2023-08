Gabri Veiga al Napoli, Benitez: “L’interesse è reale, speriamo di chiudere presto”

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Celta Vigo Rafa Benitez è stato interrogato più volte su Gabri Veiga dato in partenza:

“E’ in una situazione, come altri giocatori di altre squadre, in cui il mercato è aperto, ha una clausola e si parla molto che può andare via, di quando può andare via ecc Lui è uno che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è, il mercato è così e l’interesse per lui (del Napoli. ndr), è reale. Per noi l’ideale sarebbe risolvere presto la situazione, ma in caso contrario sono contento di averlo.

Lui è arrivato un po’ più tardi, gli manca il ritmo partita che possono avere i compagni, ma resta un giocatore importante. Gli ho parlato della percezione della situazione, per farlo concentrare sul lavoro come stiamo facendo. Non sappiamo se andrà via prima o poi, all’improvviso può arrivare una squadra che paga la clausola e tu non puoi fare niente o può arrivare una squadra che fa un’offerta vicina”, le sue parole trascritte da Mundo Celeste.