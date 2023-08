Ok di Veiga a De Laurentiis che propone una formula accettabile per il Celta

C ’ è un tempo moderatamente sufficiente dinnanzi a sé per sentirsi ottimisti e poi c’è anche la volontà che induce a crederci: c’è una distanza accettabile tra la domanda (che è racchiusa in una clausola) e l’offerta e c’è dunque, adesso, la sensazione che ogni giorno sia quello buono per pensare che Gabri Veiga (21) prepari completamente le sue valigie e si metta in viaggio verso Napoli. Ci sono, adesso, trenta milioni di buoni motivi per sospettare che accada, lo raccontano le voci di dentro o anche le espressioni, e la differenza, attualmente sta nei bonus, la magìa d’una parola e di soluzioni che cambiano il destino. Meno venti alla chiusura del mercato, con il Chelsea e il Liverpool che si sono dileguati o magari si sono presi una pausa di riflessione, il Napoli può permettersi di rilanciare in tranquillità: è partito da ventotto milioni di euro, si è già spinto a trenta, ha saputo direttamente dal Celta che esiste il desiderio di concludere, pure per accontentare il fantasista, ma viene richiesto un ulteriore sforzo. Quaranta milioni di euro vengono ritenuti un prezzo lievemente esagerato, Adl sembra intenzionato a toccare (al massimo), quota trentacinque – e sarebbero trenta più bonus – e però intanto ha incassato il sì del ragazzo, ne ha colto l’entusiasmo per poter vivere la Champions ed ha intuito che un indizio stavolta può essere la prova sufficiente per andare all’assalto. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione