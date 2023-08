Il Mattino – Svolta nell’inchiesta che riguarda la compravendita di Osimhen

Se n’era parlato tanto, ed è stata aperta a suo tempo un’inchiesta, parliamo dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen da parte del Napoli, ma stando a quanto riporta oggi Il Mattino, pare si sia arrivati ad una svolta. “Una possibile archiviazione e un probabile stralcio per motivi di competenza territoriale. Sono questi i due possibili sbocchi dell’inchiesta condotta dalla Procura di Napoli sulla compravendita di Victor Osimhen, l’asso nigeriano protagonista della vittoria tricolore del Napoli, oggi al centro di non poche suggestioni di mercato. A distanza di più di un anno dalle prime notifiche di avvisi di garanzia nei confronti dei manager azzurri, la Procura di Napoli sembra avere le idee chiare a proposito dei possibili sbocchi dell’inchiesta: per quanto riguarda l’ipotesi di plusvalenze, è molto probabile che si approdi a una richiesta di archiviazione, di fronte a una constatazione abbastanza chiara. In sintesi, la presunta plusvalenza nell’acquisto di Osimhen dal Lille non avrebbe portato alcun vantaggio al club partenopeo. Quanto basta a spingere gli inquirenti napoletani a valutare la possibilità di archiviare l’accusa di frode fiscale. Diverso invece potrebbe essere il ragionamento a proposito dell’accusa di falso in bilancio, che era collegata alla compravendita in relazione alla cessione di alcuni tesserati del Napoli al Lille. Per quest’ultima ipotesi di accusa, il fascicolo potrebbe essere mandato a Roma, per questioni di competenza territoriale. Anche in questo caso – bene ricordarlo siamo nel campo delle ipotesi, alla luce di una valutazione strettamente empirica: il contratto tra il management del Napoli e il Lille (che faceva leva anche sulla cessione di alcuni tesserati partenopei) venne perfezionato e formalizzato a Roma, nella sede capitolina della Filmauro. Potrebbero essere a questo punto i pm di piazzale Clodio ad occuparsi di disporre eventuali verifiche sul filone falso in bilancio”.

