Calcio femminile – Il Tavagnacco si raduna e prova a ripartire

Dopo il ripescaggio in Serie B, si lavora per allestire la rosa con l’obiettivo salvezza. Albuena Gashi primo acquisto, arriva dal Portogruaro.

Si riparte. Dopo il ripescaggio in Serie B, il Tavagnacco torna al lavoro sui campi del Bearzi agli ordini di mister Campi per preparare la stagione 2023-2024. A fine mese uscirà il calendario del campionato che partirà domenica 10 settembre. Le difficoltà non mancano, i tempi stringono e la rosa è ancora un cantiere aperto in fase di completamento. Il primo acquisto in casa gialloblù è Albuena Gashi, trequartista e fantasista proveniente dal Portogruaro. Lavori in corso per la società gialloblù che sta valutando alcuni innesti interessanti, specialmente nel reparto avanzato. Finchè non c’era la certezza sulla categoria che il Tavagnacco avrebbe disputato l’anno prossimo, non si è potuto operare con convinzione in chiave mercato.

“Siamo un po’ in ritardo sulla tabella di marcia dato che il ripescaggio è arrivato da poco – ammette il tecnico Alessandro Campi -, però ci stiamo muovendo con oculatezza, cerchiamo profili utili a creare una squadra che abbia una sua logica e una sua fisionomia”. Non si prende tanto per prendere, anche perché non ci sono le risorse per farlo. Bisogna considerare il fatto che potrebbero crearsi delle opportunità sul finire della campagna acquisti e trasferimenti. In questo momento le calciatrici di grande qualità cercano di accasarsi nei club di Serie A, ma qualora non dovessero trovare posto, potrebbero guardare con più convinzione alla soluzione friulana.

