Rivisondoli – Calenda-ADL, nono incontro per decidere sul futuro di Osimhen

L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è ancora a Rivisondoli, dove il Napoli si trova per il secondo ritiro della stagione, quello di Castel Di Sangro. L’intenzione, dopo il nono incontro dalla fine del campionato, è di trovare un accordo che faccia felice tutti, e De Laurentiis, come scrive anche il Corriere dello Sport, vuole fare di tutto per trattenere il nigeriano. “Ieri a Rivisondoli nono incontro in meno di un mese tra l’agente Calenda e il presidente Il nigeriano, ora infortunato, non vorrebbe andare in Arabia. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere Victor Osimhen, l’ha promesso a se stesso, e ha deciso di aprirsi a qualsiasi soluzione, anche la più rischiosa: ma quando metteranno la palla al centro, e ormai ci siamo, la sua prova del nove sarà là in mezzo, nell’area di rigore altrui, destino permettendo. Per ora, Osimhen non si sta allenando, colpa di quel «trauma contusivo alla caviglia sinistra», che non è un incidente di mercato, e però non c’è secondo, minuto ed ora che la sua postura e il suo incedere non occupi i pensieri di Adl e di Roberto Calenda, ormai stabilmente di casa a Rivisondoli per cercare di trovare un accordo che metta d’accordo tutti e chiuda definitivamente un tormentone che toglie il sonno a chiunque, tifosi inclusi”.

