Napoli, situazione infermeria – Anguissa potrebbe esserci col Frosinone, altri in dubbio

Tanti gli infortuni a cui sono stati soggetti in questa estate di preparazione, e di cambiamento in panchina per gli azzurri, ecco la situazione infortunati, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Non ha partecipato all’allenamento Osimhen, ma era assente anche Anguissa che, come il nigeriano, continua a svolgere terapie e poi si è diretto in palestra per un allenamento personalizzato. Dopo l’infortunio al muscolo soleo della gamba destra il centrocampista, parola di Garcia, potrebbe rientrare per l’esordio in campionato. Out anche Gaetano e Demme. In mediana, durante un’esercitazione tattica, si è rivisto Ostigard, provato al centro della manovra già domenica in amichevole: soluzione inedita per tamponare l’emergenza numerica di questi giorni. Regolarmente in campo, oltre a Rrahmani, anche Politano, che però non ha partecipato alla partitella: l’esterno aveva salutato la sfida con l’Augsburg con un trauma distorsivo alla caviglia sinistra subito rientrato”.

Factory della Comunicazione