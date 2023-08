Napoli-Apollon Limassol, Garcia conta di avere in campo una rosa più ampia

Il Napoli sta per terminare anche il secondo ritiro di preparazione, anche perchè tra una settimana riprenderà il campionato di Serie A, e c’è bisogno di avere le idee chiare in tutti i sensi. Però prima di partire, più precisamente domani, alle 18,30, gli azzurri di Garcia, incontreranno in amichevole, la quarta, i ciprioti dell’Apollon Limassol, dove, come scrive anche il Corriere dello Sport, Garcia conta di avere in campo una rosa più ampia anche in vista della prima di campionato la prossima settimana contro il Frosinone. “Do mani alle 18.30 allo stadio Patini il Napoli sfiderà l’Apollon Limassol per l’ultima amichevole estiva prima dell’inizio del campionato. Garcia, eccezion fatta per Anguissa, sicuro assente, spera di poter contare su una rosa più ampia rispetto alle precedenti uscite per avvicinare le proprie idee alla formazione che ha in mente per il debutto del 19 agosto contro il Frosinone”.

