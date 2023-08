Marchetti: “C’è fiducia per il rinnovo di Osimhen! Gabri Veiga? Obiettivo concreto”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda su Radio Marte:

“Rinnovo Osimhen? Ieri c’è stato l’ennesimo incontro tra Calenda e De Laurentiis a Pescocostanzo. Si discute sul discorso compenso-clausola che vanno di pari passo. Non ci sono frizioni, il giocatore vorrebbe chiarire la situazione il prima possibile ma non c’è clima di tensione né un braccio di ferro in atto tra il Napoli e Osimhen. Ci sono piuttosto contatti continui tra le parti, con la volontà di chiudere in modo definitivo la vicenda. De Laurentiis pensa alla doppia clausola per Europa ed Arabia: la sintesi non è semplice, le tempistiche non sono prevedibili ma c’è serenità e fiducia.

Ad oggi è più forte l’interesse del Napoli ad arrivare all’accordo, per non perdere forza nella prossima finestra di mercato. Tempistiche? Non credo si possa andare troppo oltre ferragosto, perché poi si andrebbe troppo in là: dopo ferragosto l’ipotesi cessione si allontanerebbe; il rinnovo invece può arrivare anche più in là. Zielinski in Arabia? La situazione del polacco è più definita: il giocatore pare piuttosto convinto di accettare l’offerta e il Napoli già ha pronto Veiga per sostituire eventualmente il centrocampista.

Veiga obiettivo concreto per il Napoli? Si, il Napoli è disposto a spendere anche una cifra importante per il giocatore che ha già accettato la destinazione. Acquisti imprevedibili del Napoli? È da anni che il Napoli lavora riuscendo a preservare la segretezza delle trattative: tratta direttamente i calciatori stranieri senza coinvolgere gli agenti, dai quali potrebbe trapelare qualche notizia. Ciò non significa che gli altri nomi fatti e poi non arrivati siano stati inventati. Può trattarsi di depistaggi, o semplicemente di trattative che poi non sono andate in porto”.