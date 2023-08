L’arrivo di Cajuste è il primo tassello della rivoluzione a centrocampo

Veiga dovrebbe essere il prossimo annuncio, anche perché lentamente il Napoli si sta piegando alla volontà del Celta Vigo che vuole 40 milioni. Ieri pomeriggio il rilancio azzurro, che è arrivato a 34 milioni: Gabri Veiga ha da tempo detto di sì al Napoli (1,8 milioni per cinque anni) e fa parte dell’elenco lasciato in eredità da Giuntoli, il ds regista dello scudetto. Ma è il mercato francese quello su cui punta Garcia quindi da lì arrivano novità. De Laurentiis ha sentito Bartolomej Bolek, l’agente di Zielinski, che ha spiegato che oltre i 20 milioni l’Al-Ahli non vuole spingersi: il Napoli ne vorrebbe 5 in più. E quindi da qui lo stallo: Zielinski si è promesso agli arabi, dopo l’offerta che il polacco ha ritenuto esageratamente al ribasso del Napoli, che lo riempiranno di soldi: 12 milioni per 3 anni. Addio vicino, ma non vicinissimo. Occhio a Mohamed Simakan, 23 anni, del Lipsia. È un difensore e il Napoli dovrebbe aver chiuso la ricerca con Natal. Ma ieri ci sono stati scambi di telefonate con il mondo Red Bull. La bufera scatenata dalla parole del manager Giuffredi («questo è il Napoli degli scontenti») porta in dote il blitz della Lazio per Mario Rui. Niente da fare. L’Atalanta ha ribadito che Koopmeiners non lascerà Bergamo questa estate, ma forse è solo una strategia per spingere in alto il prezzo.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino