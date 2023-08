Il dramma dell’ex azzurro Rog, ancora una volta, ancora il crociato

Marko Rog, ancora. A fine luglio il centrocampista ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dovrà fermarsi per tanto tempo, sei o sette mesi: un’eternità. «Stavo bene – confida quasi trattenendo a stento le lacrime – finalmente mi sentivo al 100% e ho lavorato tutta l’estate per essere pronto, poi è arrivata questa mazzata. La terza». Per Rog si tratta infatti del terzo serio infortunio alle ginocchia – i primi due hanno messo ko quello destro – dopo gli stop a dicembre 2020 (166 giorni di stop) e a luglio 2021 (244 giorni). «La società anche questa volta la sento vicina, per me è davvero importante quello che sta facendo il Cagliari a cui prometto di tornare più forte, ancora una volta». Rog ha trovato casa in Sardegna dove ha lottato per la maglia, si è fatto male tre volte, è retrocesso e ha guidato la squadra alla risalita in A. Nonostante i soliti problemi fisici, non ha mai smesso di ricevere l’affetto dei suoi tifosi. “Marco siamo tutti con te” è il messaggio che tanti cagliaritani gli stanno inviando in queste ore tramite i social e non solo. «Li sento vicini, vorrei ringraziarli uno a uno»

Fonte: CdS