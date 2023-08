Da Ambrosino ai fratelli Esposito, tanto Napoli in serie B

Una B tinta d’azzurro (Italia/Napoli), tonalità dominante in questa lunga estate delle nazionali giovanili. Ed è dal Mondiale U20 in Argentina che per molti dei ragazzi di Carmine Nunziata (che spera ora di portarseli al piano di sopra, in U21) è partito il volo per la Serie B 2023/24. L’atterraggio è avvenuto ieri per Alessandro Fontanarosa (difensore forgiato da Chivu in Primavera, prestito dell’Inter al Cosenza) e Duccio Degli Innocenti, play che l’Empoli ha mandato a crescere nel Lecco. Ma non sono stati i primi. Il Palermo ha battuto un’ampia concorrenza per prendersi Sebastiano Desplanches, miglior portiere del Mondiale sudamericano. Ed è tornato in B – non era scontato – anche il capitano dei vice campioni del Mondo: per Samuel Giovane l’Atalanta ha rinnovato il prestito all’Ascoli, destinazione particolarmente gradita (lo ha raccontato lui stesso) anche perché da quelle parti ha trovato l’amore. È stato pure un ricongiungimento familiare, ma di altra natura, quello di Francesco Pio Esposito allo Spezia: l’attaccante interista giocherà insieme al fratello Salvatore, premio per un’estate senza vacanze visto che ha vinto a Malta l’Europeo U19 dopo l’argento al collo con l’U20. Un altro dei campioni d’Europa di Bollini, Luca D’Andrea, è passato dal Sassuolo (con 5 presenze in A) al Catanzaro, dove potrebbe far coppia con Giuseppe Ambrosino: l’attaccante di proprietà del Napoli in B ha già cambiato due squadre (Como e Cittadella), nel passaggio dall’azzurro U20 al giallorosso spera adesso di trovare continuità. Occhio anche alla generazione successiva: Marco Delle Monache, gioiellino della Sampdoria (dove scalpita anche Montevago), ha battezzato ieri con una doppietta all’Albania l’esordio della nuova U19 di Corradi. Un bel modo di presentarsi.

Fonte: Gazzetta