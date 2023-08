CdS – Cajuste, il “giramondo” che ha vissuto già molte vite

E’ arrivato a sorpresa ieri, come un temporale d’estate che rinfresca l’aria, Jens-Lys Michel Cajuste, centrocampista che farà da vice Anguissa, e che a soli 23 anni ha già vissuto molte vite e girato il mondo, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Nonostante abbia solamente 23 anni, Cajuste ha vissuto già molte vite. Nato a Goterborg da mamma svedese e papà americano ma con origini haitiane, il giovane Jens si è trasferito a soli 6 anni con la famiglia in Cina a causa del lavoro del padre, vivendo tra Luoyang e Pechino, e tornando poi nel Paese scandinavo per finire le scuole e proseguire con il calcio ad alto livello. Il pallone è stato, in realtà, la sua seconda scelta dopo il basket, il primo amore abbinato alla stima sconfinata per il mito d’infanzia Kobe Bryant. Le giovanili nell’Orgryte sono state un trampolino di lancio verso il Midtjylland (fu pagato 170 mila euro), in Danimarca, club con il quale è sceso in campo 79 volte di cui 14 in competizioni internazionali tra Champions ed Europa League. Cajuste ha sfiorato l’Italia strizzando l’occhio a Milan e Torino in un passato abbastanza recente, ma il treno giusto è passato solamente adesso e lui, pendolare nell’anima, s’è fatto trovare puntuale in stazione. Al Reims 39 presenze e 5 gol in Ligue1 nell’ultimo anno e mezzo. Napoli, la Serie A, la Champions e i sogni di grandezza lo porteranno inevitabilmente in tutt’altra dimensioni”.

Factory della Comunicazione