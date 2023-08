Gazzetta – Anche Rrahmani si ferma, ma nulla di grave per il difensore

Ieri durante l’allenamento a Castel Di Sangro, dove il Napoli si trova per il secondo ritiro di preparazione alla nuova stagione calcistica, ai vari infortunati, si è aggiunto anche Amir Rrahmani, uscito dal campo con una fasciatura al polpaccio. Ma, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, per fortuna non era nulla di grave, e l’allarme è rientrato. “Altro allarme (rientrato) ieri a fine allenamento mattutino, proprio mentre si accasciava dolorante in campo Victor Osimhen. Amir Rrahmani è uscito dal campo con una fasciatura al polpaccio sinistro dopo aver preso una botta. Ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione in vista dell’esordio di campionato di sabato 19. Si è rivisto al lavoro, in parte in gruppo e in parte con un allenamento personalizzato: anche lui dovrebbe essere quindi recuperato dopo l’infortunio al ginocchio e pronto per il debutto allo stadio Stirpe di Frosinone”.

Factory della Comunicazione