Due azzurri con le valige in mano. Castel Volturno aprirà il 14 agosto

Pr ima di fare le valigie, restano ancora tre giorni: poi il Napoli si immergerà nel clima del campionato, avvertirà un’aria nuova, sentirà la tensione crescere. Intanto, allenamento mattutino per oggi e riposino pomeridiano; domani si va in campo alle 17.30, mentre al mattino; e venerdì, come abitudine nel giorno delle partite, Garcia si concede una seduta tattica al mattino (a porte chiuse) per introdursi alla sfida con l’Apollon Limassol, che comincerà alle 18.30, secondo tendenza di questo ritiro in Abruzzo.

Il Napoli rientrerà in sede immediatamente dopo l’amichevole e sabato e domenica, per tutti, saranno gli ultimi momenti per starsene in pace con se stessi, in vacanza: da lunedì 14, appuntamento a Castel Volturno, per prepararsi al match di Frosinone, per studiare le ultime soluzioni, per aspettare eventuali nuovi arrivi e salutare chi invece ha mercato.

Folorunsho può andare al Verona, la trattativa procede, è in fase di definizione, mancano i cosiddetti dettagli, prima che la cessione diventi ufficiale. Aspetta di conoscere il proprio destino anche Zerbin, che ha estimatori: ma sino alle 20 del primo settembre ci sarà tempo per capire.

Fonte: CdS