CdS – L’Al-Hilal si (ri)fa vivo per accontentare le richieste di ADL per Osimhen

Sono una tentazione fortissima le offerte dall’Arabia Saudita, specie per accaparrarsi uno degli attaccanti più forti del mondo. E Victor Osimhen nonostante il suo desiderio di restare in azzurro, non è esente da certi pensieri. L’Al-Hilal intanto si ripresenta per accontentare le richieste di De Laurentiis, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Ma il mercato è infestato da interessi sotterranei o laterali e da manager che si muovono nell’ombra: l’Al-Hilal si sarebbe (ri)fatto avanti, solita strategia, stuzzicando Osimhen, facendogli intravedere la possibilità di guadagnare 45, persino 50 milioni all’anno per il prossimo triennio, se vuole per un quinquennio; e poi, lasciando circolare voci laterali, avrebbe sussurrato che avrebbe accontentato il Napoli con 160, 170 milioni di euro, anche 200 che sommati a quelli potenzialmente in arrivo per la cessione di Zielinski farebbero 200-230 milioni o giù di lì, utilizzati poi in parte per arrivare a David del Lilla”.

Factory della Comunicazione