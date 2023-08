Prosegue la preparazione degli azzurri, ovazioni per Osimhen e applausi per il nuovo arrivato, Natan

Il Napoli continua il suo percorso di preparazione a Castel Di Sangro per il secondo ritiro di preparazione alla nuova stagione calcistica. Ieri mattinata libera per gli azzurri, e allenamento nel pomeriggio, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Nell’undicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro Victor Osimhen è tornato ad allenarsi in gruppo coi compagni assieme a Zielinski e Gollini. Ovazione per il nigeriano al momento dell’ingresso in campo. I tifosi del Patini hanno incitato e sostenuto con cori e applausi anche Natan (ufficializzato ieri mattina) per il suo primo allenamento agli ordini di Garcia. Dopo l’amichevole vinta con l’Augsburg, Garcia ha concesso mattinata libera alla squadra. Nel pomeriggio tutti in campo, anche Natan, subito coinvolto nella partitella a campo ridotto alla presenza a bordocampo di De Laurentiis (tripletta di Demme) e autore di un palo e di un assist nello stesso gruppo dove figuravano i rientranti Zielinski e Osimhen. Kvaratskhelia e Mario Rui, come Gaetano e Saco, hanno svolto personalizzato mentre Anguissa prosegue con le terapie. Il ritiro procede spedito, in Abruzzo una delegazione del Napoli ha incontrato la Nazionale Italiana di Calcio Non Vedenti in una partitella a squadre miste. Oggi doppia seduta”.

Factory della Comunicazione

Fonte Foto SSCN