Orsi: “Il Napoli con Osimhen è la favorita per lo scudetto, ma con l’Arabia di mezzo…”

Nando Orsi, ex portiere e ora commentatore, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Gianluca Gifuni, su Radio Marte:

“La mia griglia per il campionato? E’ troppo presto, con l’Arabia di mezzo non si può dire ancora nulla. Il Napoli resta la squadra favorita per lo scudetto, ovviamente con Osimhen. Ci sono sirene importanti provenienti dalla Saudi League. Victor ha promesso di rimanere a Napoli e io mi fido di lui. Potrebbe andare in Arabia anche tra tre o quattro anni. Uno come lui dovrebbe onorare la sua bravura.

Ha un compito da finire: ha vinto lo scudetto e adesso deve trascinare il Napoli in Champions League. Il mercato sicuramente non ha aiutato la preparazione del Napoli: delle problematiche ci sono e a Garcia bisogna dare tempo.

Dimentichiamo Spalletti, questa è un’altra squadra, c’è una nuova gestione tecnica. Gollini? La coppia con Meret è affidabile, è una delle migliori della serie A. Sui portieri non c’è nulla da dire, poi è stato preso Caprile che è andato ad Empoli. Gabri Veiga? Non so se sarà la scelta giusta per il post Zielinski. Piotr è un grande giocatore, ha 29 anni e può fare anche una scelta economica andando in Arabia Saudita. Personalmente sarebbe sempre un valore aggiunto in maglia azzurra”.